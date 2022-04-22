Окупанти закривають Крим, щоб не допустити зриву мобілізації

Росіяни не припиняють мобілізацію чоловіків для їхньої участі у війні з Україною.

Мобілізують до російського війська і чоловіків з анексованого Криму. Так, аби не зривати призов, окупанти закрили півострів на в'їзд і виїзд.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України 22 квітня.

Зазначається, що в'їзд і виїзд на тимчасово анексовану Росією територію Криму буде заборонений від 30 квітня. Російське керівництво ухвалило таке рішення, аби уникнути можливого зриву мобілізації.

Крім того, у Генштабі додають, що загарбники продовжують обмежувати права людей на тимчасово зайнятих територіях. Зокрема, ускладнюють їхнє пересування, грабують та штучно наближають гуманітарну катастрофу. Відомо також про випадки розстрілів мирного населення та волонтерів.

Як повдомлялося, в Росії в окремі дивізії викликають війська з Сирії, щоб відправити до України. У повітряно-десантні війська РФ викликають підрозділи із Сирії з метою відправлення в Україну. Охочих йти на смерть небагато, тож чимало військовослужбовців пишуть рапорти на звільнення.

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