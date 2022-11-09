Окупанти залишають Херсон: Шойгу віддав наказ відступити з правого берега Дніпра (відео)

"Життя та здоров'я військовослужбовців РФ завжди є пріоритетом", таку причину втечі окупантів назвав Шойгу.
Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу віддав наказ командувачу так званої "спецоперації" в Україні Суровікіну приступити до відведення військ за річку Дніпро. Окупанти нібито мають залишити Правобережжя у найближчі терміни.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Причина втечі із українського Херсона, як заявив Шойгу, це "життя та здоров'я військовослужбовців РФ завжди є пріоритетом".
Командувач російської армії поінформував міністра оборони РФ, що військові після відходу із Правобережжя займуть підготовлені в інженерному відношенні оборонні рубежі та позиції на лівому березі Дніпра. Коментуючи ситуацію півдні, Суровікін заявив, що ЗС РФ успішно протистоять спробам українського контрнаступу у напрямку Херсона.
"Херсон та прилеглі населені пункти в поточних умовах не можуть повноцінно забезпечуватись та функціонувати", - доповів Суровікін прихвостню Путіна Шойгу.
Деокупація Херсона: що відомо
9 листопада стало відомо, що в Херсонській області окупанти перед відступом почали підривати мости. Підірвано щонайменше 5 переправ у Миколаївській та Херсонській областях.
Перед відступом окупанти у Херсоні вже повністю розікрали і все майно вивезли на лівий берег, а те, що не змогли вивезти, просто потрощили.
Цікаво, що 9 листопада загинув заступник гауляйтера Херсонської області Кирило Стремоусов. Російські пропагандисти стверджують, що так званий "заступник голови Херсонської області" Стремоусов загинув у ДТП.
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