Шойгу проситиме допомоги в КНДР через поразки під Бахмутом — експерт

Бахмут, накачаний російською пропагандою як символ непереможності їхньої армії, може стати символом поразки, перш за все, для Шойгу.

Росіяни відходять з позицій біля Андріївки біля Бахмута, тому міністр оборони РФ Сергій Шойгу намагається вирішити це питання шляхом пошуку живої сили. Можливо, він проситиме лідера КНДР Кім Чен Ина про таку допомогу.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Михайло Притула.

“Якщо Пригожин зробив Бахмут символом доблесті і слави “вагнерівців”, то тепер той, хто його здасть, потрапить у політичну пастку. Зараз Шойгу як в'юн на сковороді намагається якось вирішити це питання. Тому він буде кидати в Бахмут все більше і більше живої сили”, — зазначив експерт.

За його словами, під час свого візиту в КНДР Шойгу може просити не лише про боєприпаси, а й про живу силу: “Тобто можемо очікувати в лавах наших противників і живих Чучхе. Шойгу буде кидати туди все, що завгодно, в тому числі і північнокорейських товаришів. Тому що для нього втратити Бахмут — смертельно небезпечно. Він буде витрачати досить великі сили там”.

Михайло Притула вважає, що ЗСУ, скоріш за все, просто оточать Бахмут і будуть ретельно використовувати його як позицію, де можна знищувати велику кількість російської живої сили: “Просто заходити в Бахмут, щоб його захопити, це трохи безглуздо. Тому що у нас немає такої політичної необхідності, а є необхідність вести наступ на інших напрямках, перш за все, на південно-східному — Токмак, Мелітополь — для того, щоб перерізати постачання по сухопутному коридору Криму”, — зауважив експерт.

Він додав, що Шойгу навпаки буде зосереджувати свої сили саме в Бахмуті та на півночі і логіка дій буде саме така — велика кількість живої сили, тому що техніки немає. “Ми бачимо, що вони зосередили, наприклад, на Куп’янському напрямку 100 тисяч персоналу і всього 900 бронемашин. Тобто 9 тисяч на бронемашинах, а 90 тисяч пішки вперед. Це те, що реально відбувається. Так само буде в Бахмуті”, — наголосив Михайло Притула.

“Нестача бронетехніки буде компенсуватися великою кількістю живої сили. Саме тому нам, до речі, були потрібні касетні боєприпаси”, — резюмував експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Закриття Арабатської стрілки. Блокада у морі. Провали росіян під Бахмутом | Притула

Нагадаємо, у своєму звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що ЗСУ просуваються відразу на кількох напрямках. Зокрема, зазначається, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку на Донеччині.

Читайте також: