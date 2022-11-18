Окупанти залишають за собою купи смітників і тисячі мін і розтяжок

Деокуповані селища Миколаївщини і Херсонщини навіть після втечі росіян досі залишаються небезпечними через міни і розтяжки, яких росіяни лишили тисячами.
Окупанти залишають за собою на деокупованих територіях купи смітників і тисячі мін і розтяжок, йдеться в ТСН
Просто на очах знімальної групи підірвався КАМАЗ водоканалу, якимось дивом водій не загинув і навіть не отримав серйозних пошкоджень. “Я вже почав їхати додому, трубу розвантажив, тільки виїжджати на трасу, блін, як шарахнуло”, - каже працівник водоканалу Анатолій.
Чоловіку пощастило, що наїхав на міну задньою віссю. Від вибуху в автівки порозривало борти, знизу утворилась вирва, відірвало бак. Машину миттєво задули порошком з вогнегасника, навіть мотор вцілів.
Під час вибуху постраждала іще одна автівка, яка стояла неподалік, це також транспорт працівників водоканалу. Вже за 15 хв після підриву чоловіки продовжили свою роботу. Комунальники ремонтують водогін в Миколаїв, який пошкодили окупанти.
Біля стратегічно важливої труби окупанти обладнали свої позиції. Тут були інтенсивні бої, як свідчення - велика кількість розбитої російської техніки поблизу окопів. “Вони не втікали звідси, тут були реальні, конкретні бої, десь в активній фазі - 2 тижні”, - розповідають військові.
Коли українці вибивали звідси ворога, той полишав купу набоїв, мін, снарядів, а в покинутих бліндажах зберігся “первозданний антураж”. Якби не вириті окопи й залишки військової техніки, всю цю місцину можна було би сплутати з великим стихійним сміттєзвалищем. “Це їх така фішка, там де росіянин, там обов’язково повинно бути брудно, повинен бути сморід і все інше”, - додають військові.
Неподалік іще одне місце, де облаштувались окупанти - виправна колонія.“Коли вже наші зайшли, тут все вже було в розтяжках, досі тут дуже небезпечно ходити”, - переконують військовослужбовці.
Виправний заклад росіяни повністю розікрали, а в’язнів забрали з собою. “В’язнів було 95 і їх вони 28 травня вивезли, вивезли на 7-му колонію голопристанську”, - каже начальник колонії Олександр Гавриленко.
Також, просто з робочого місця силоміць вивезли охоронця гаража колонії. “В нас зник батько, 18 червня його забрали з робочого місця в робочий час. Сказали не нам, а передали людьми, що тато в Новій Каховці, він живий, але він поки в полоні. Дуже, ми чекаємо”, - каже донька викраденого.
Село майже не постраждало від бойових дій та нині тут проживає лише третина людей від тієї кількості, що була до війни. Решта - виїхали, аби не жити в окупації.
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