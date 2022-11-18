Окупанти залишають за собою купи смітників і тисячі мін і розтяжок

Деокуповані селища Миколаївщини і Херсонщини навіть після втечі росіян досі залишаються небезпечними через міни і розтяжки, яких росіяни лишили тисячами.

Окупанти залишають за собою на деокупованих територіях купи смітників і тисячі мін і розтяжок, йдеться в ТСН

Просто на очах знімальної групи підірвався КАМАЗ водоканалу, якимось дивом водій не загинув і навіть не отримав серйозних пошкоджень. “Я вже почав їхати додому, трубу розвантажив, тільки виїжджати на трасу, блін, як шарахнуло”, - каже працівник водоканалу Анатолій.

Чоловіку пощастило, що наїхав на міну задньою віссю. Від вибуху в автівки порозривало борти, знизу утворилась вирва, відірвало бак. Машину миттєво задули порошком з вогнегасника, навіть мотор вцілів.

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Під час вибуху постраждала іще одна автівка, яка стояла неподалік, це також транспорт працівників водоканалу. Вже за 15 хв після підриву чоловіки продовжили свою роботу. Комунальники ремонтують водогін в Миколаїв, який пошкодили окупанти.

Біля стратегічно важливої труби окупанти обладнали свої позиції. Тут були інтенсивні бої, як свідчення - велика кількість розбитої російської техніки поблизу окопів. “Вони не втікали звідси, тут були реальні, конкретні бої, десь в активній фазі - 2 тижні”, - розповідають військові.

Коли українці вибивали звідси ворога, той полишав купу набоїв, мін, снарядів, а в покинутих бліндажах зберігся “первозданний антураж”. Якби не вириті окопи й залишки військової техніки, всю цю місцину можна було би сплутати з великим стихійним сміттєзвалищем. “Це їх така фішка, там де росіянин, там обов’язково повинно бути брудно, повинен бути сморід і все інше”, - додають військові.

Неподалік іще одне місце, де облаштувались окупанти - виправна колонія.“Коли вже наші зайшли, тут все вже було в розтяжках, досі тут дуже небезпечно ходити”, - переконують військовослужбовці.

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Виправний заклад росіяни повністю розікрали, а в’язнів забрали з собою. “В’язнів було 95 і їх вони 28 травня вивезли, вивезли на 7-му колонію голопристанську”, - каже начальник колонії Олександр Гавриленко.

Також, просто з робочого місця силоміць вивезли охоронця гаража колонії. “В нас зник батько, 18 червня його забрали з робочого місця в робочий час. Сказали не нам, а передали людьми, що тато в Новій Каховці, він живий, але він поки в полоні. Дуже, ми чекаємо”, - каже донька викраденого.

Село майже не постраждало від бойових дій та нині тут проживає лише третина людей від тієї кількості, що була до війни. Решта - виїхали, аби не жити в окупації.

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