Окупанти залишають ЗАЕС: у ГУР розповіли, що там відбувається

Тим, хто залишається, наказали "у всьому звинувачувати Україну".

Російські окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС, це відбувається на тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами.

Про це повідомило Головне управління розвідки України.

"За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Згідно отриманих вказівок, вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева", - йдеться у повідомленні відомства.

Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення до України. "Енергоатом" заявляв про тиск російських військових на персонал станції.

Згодом в пресслужбі Державної інспекції ядерного регулювання заявили, що російські військові розмістили в приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції військову техніку та вибухівку.

Перебуваючи в Україні, очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що працює над компромісним планом безпеки для ЗАЕС, і застеріг від посилення військової активності навколо неї.

22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на захопленій нею Запорізькій АЕС і "все для цього підготувала".

29 червня у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях відбулися масштабні навчання у зв'язку із загрозою катастрофи на Запорізькій атомній електростанції.

За найгіршим сценарієм обов'язковій евакуації підлягають близько 300 тисяч людей із Дніпропетровської та Запорізької областей.