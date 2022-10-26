Окупанти залишили по собі безліч "сюрпризів": поліція Дніпропетровщини показала, як знешкоджує ворожі міни

Правоохоронці Дніпропетровщини знешкоджують російські міни та боєприпаси на звільнених від окупантів територіях.
Поліція Дніпропетровщини на звільнених від окупантів територіях знешкоджує російські боєприпаси та міни.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Як зазначається, поліцейських вибухотехнічної служби Дніпропетровської області у складі зведеного загону продовжують розміновувати деокуповані райони Харківської та Донецької областей.
“Вибухотехніки здійснюють пошук та знешкоджують вибухонебезпечні предмети, залишені після ракетно-бомбових атак та артилерійських обстрілів з боку армії рф. Також окупанти залишили по собі розтяжки та міни, які можуть становити небезпеку для місцевих жителів”, - розповіли в Нацполіції області.
Там також окремо додали, що у разі виявлення підозрілих предметів потрібно повідомляти на лінію “102”.
“Будьте обачними, не наражайте себе на небезпеку та дотримуйтесь правил мінної безпеки”, - підкреслили правоохоронці.
Нагадаємо, що окупанти викрадають українських дітей, аби змусити їхніх батьків виїхати до РФ.
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