Окупанти залишили позиції у Запорізькій області: "АТЕШ" про наслідки удару Сил оборони

Українські захисники у Запорізькій області завдали влучного удару по позиціях окупантів, внаслідок чого було знищено кілька одиниць військової техніки та живої сили противника. Після цього члени партизанського руху "АТЕШ" зафіксували передислокацію підрозділу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ВС РФ.

Про це партизани повідомили у своєму Telegram-каналі.

"Агенти нашого руху повідомляють про переміщення танків та іншої військової техніки після успішного удару Сил оборони України по позиціях окупантів у Запорізькій області", – йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що вже кілька днів фіксують, як окупанти залишають обладнані позиції у тилу області та переміщують танки, бойові машини десанту та військові вантажівки з людьми та спорядженням.

"Проте ми простежили, куди вони переміщуються, та оперативно передали цю інформацію Силам оборони України. Незабаром їм знову доведеться пересуватися", – додали в "АТЕШ".

Нагадаємо, в "АТЕШ" повідомили, що російські військові масово відмовляються наступати на Запоріжжі. Військова поліція РФ затримала кілька взводів російських окупаційних військ у Запорізькій області через їхню відмову переходити в наступ.

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