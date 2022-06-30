Окупанти залякані: дітей партизан почали викрадати і катувати, щоб зупинити опір

Попри катування, залякування та знущання з українців, які не хочуть йти на співпрацю з колаборантами та російськими силовиками й військовими - на окупованих територіях набирає обертів партизанський рух.

Якщо раніше українці влаштовували відкритий саботаж, виходили на мітинги проти окупаційної влади, труїли черешню чи пиріжки для орків, то зараз спротив перетворюється на організований рух, який координують і навчають українські спецслужби, йдеться в ТСН.

Нещодавно в окупованому Херсоні вибухом травмувало колаборанта Євгена Соболєва. Вибухівка була встановлена на дереві і здетонувала, коли машина проїжджала повз - це ще одна операція українських партизанів.

Соболєв очолював найбільшу в країні виправну колонію №90. Зрадник дозволив російським військовим зробити на території своєї колонії склад продуктів та базу для відпочинку. Злив контакти місцевих чиновників та змусив засуджених рити траншеї для ворогів.

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І вибухати на окупованих територіях стало все частіше. То автівки з колаборантами, то квартири зрадників, то склади з російськими боєприпасами. Українське підпілля набирає обертів. За діло взялися українські партизани. Спочатку спротив був мирний. Люди виходили на мітинги, голими руками зупиняли танки, розвішували жовто-блакитні стрічки, піднімали українські прапори, а російські викидали…

Та таких поодиноких відкритих акцій спротиву стає все менше. Нині партизанський опір став організованим й координується українськими спецслужбами - підтвердив мер Мелітополя, міста, яке вже назвали столицею партизанського опору. «Проводиться інструктаж, є комунікація, в Україні є гарні спецслужби, які чітко розуміються на цьому і інструктують партизанів», - каже Іван Федоров.

Бажаючих тихо вбивати ворогів з кожним днем стає все більше і більше, каже луганський партизан Володимир Жємчугов. «Зараз групи готуються на вільній Україні з місцевих мешканців, я пишаюся, що дуже багато молоді пішло в партизани. Отримують ці навчання і повертаються і ми побачимо в кінці літа, до осені, буде дуже багато партизанських операцій, я впевнений не будемо встигати в новинах висвітлювати все», - переконує він.

Партизани тиснуть психологічно за допомогою листівок з погрозами вбити окупанта, або пропонують гроші за голову зрадників. Все нові й нові послання невпинно з’являються в окупованих містах, навіть в Криму активізувався підпільний опір.

Рух опору сьогодні має дві основні задачі. Перша -- ліквідація зрадників. Другий – збір та передача інформації про місяця розташування російської техніки та складів зі зброєю - розповідає луганський партизан.

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«Дуже успішно ми передаємо ці координати. За цей місяць було нанесено 11 ударів по координанах партизанів, які повідомили, 11 складів було підірвано на Донеччині, і 4 на Луганщині», - каже Жемчугов.

Замість хліба з сіллю, куля в голову - такого прийому на українській землі орки, точно не чекали. «Під час того як заходить додому, біля дверей шукає перетяжки, шукає маркери, вони дійсно бояться. Вони під час того як заходять до під’їзду, додому, до роботи, вони чітко дивляться з боків, закути… Вони живуть в постійному страху! Це факт!», - переконує Іван Федоров.

Та страх породжує ще більшу жорстокість. «Вони викрадають дітей партизан, піддають їх тортурам, знімають на відео, знають, хто спілкується з партизанами, заходять до партизан і вимагають, якщо ти не вийдеш з підпілля, ми вб'ємо твою дитину. Це лише почалося….два тижні вони це роблять»,- додає Жемчугов.

Але це ще більше спонукає українців боротися за свою свободу жорстоко й безкомпромісно, навіть дуже далеко за їхніми спинами.

«Понад 5 млн українців живе на території Росії, більшість з них з російськими паспортами, і їх дуже тяжко відслідкувати і там починається щось дуже вибухати. Тепер наша черга казати: «Іх там нєт», - додає партизан.

Жага до свободи та войовничий дух в українців є, ну а навчитися тихо приходити й тихо йти зробивши свою справу – для українців не проблема.

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