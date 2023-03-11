Окупанти Запорізької області готуються до примусової мобілізації

Місцевий гауляйтер вже втретє намагається змусити жителів в окупації воювати за Росію.

Зараз на окупованих територіях намагаються створити «народне ополчення», знову ніби-то для охорони порядку.

Про це у повідомленні у соціальних мережах написав Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Гауляйтер намагається задобрити кремлівське начальство, яке не вдоволене постійними втратами на фронті. А щоб не вигадувати велосипед, діє за старими схемами «донецького сценарію»:

Після окупації частин Донецької та Луганської областей у 2014 році росіяни створили так звану «народну міліцію», яку згодом трансформували у армійські корпуси «ДНР/ЛНР».

До лав гарматного м’яса у першу чергу примусово мобілізовували всіх офіційно працевлаштованих чоловіків.

Тому чоловіки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області - під загрозою чергового терору.

Рік тому окупанти створили так звані «казацькі дружини», ніби-то для охорони громадського порядку.

Пів року тому зібрали тік-ток батальйон імені Судоплатова - найманців для пропаганди «другої армії світу» в росЗМІ.

Нагадаємо, що в російському Міноборони дефіцит людського ресурсу. А тому провали на фронті потрібно переривати живою силою - навіть ненавченою і без спорядження. Левченко наголошує, що така ситуація не змінюється від початку мобілізації.

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