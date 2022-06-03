Окупанти запровадили смертну кару: яка ситуація в Маріуполі 3 червня

Маріуполь зруйнований окупантами і перетворився на кладовище. За місяць росіяни поховали в братських могилах щонайменше 16 тисяч місцевих мешканців, а у моргах міста досі залишаються тисячі тіл. Окупанти запровадили смертну кару і розстрілюють чиновників.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 2 червня.

Епідемія - не загроза, а реальність: в акваторії Азовського моря маріупольці фіксують мор риби

В акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що так явища притаманні Азову в період аномальної спеки в липні. Втім, цього року почалися рано.

Окупанти в Маріуполі запровадили смертну кару: розстрілюють чиновників

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі загарбники запровадили смертну кару. Вони розстрілюють чиновників, а також утримують у в’язниці кілька десятків волонтерів. Окупанти саджають до в'язниці або розстрілюють всіх, хто відмовився співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.

Фото: Associated Press

"Маріуполь – це левова частка": Арестович назвав приблизну кількість загиблих у війні цивільних

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович припускає, що на сьогодні внаслідок повномасштабної війни в Україні загинули декілька десятків тисяч цивільних. Більшість – у Маріуполі. Російське керівництво спробує приховати точну кількість загиблих мирних жителів.

В Маріуполі українські поліцейські перейшли на бік окупантів

В Маріуполі українські поліцейські перейшли на бік окупантів. До військових злочинців приєдналися співробітники поліції Маріуполя та Донецької області, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Фото: Associated Press

У Маріуполі окупанти не дають документи про смерть загиблих та ховають людей у братських могилах

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про нові знущання окупантів при похованні загиблих мешканців міста. Російські військові відмовилися видавати документи про смерть загиблих від обстрілів або ж від отриманих травм.

"Це було майже неможливо, але ми виконували": пілот розповів про доправлення вантажів і евакуацію з "Азовсталі"

Український пілот Збройних сил, який доправляв ліки та боєприпаси на завод "Азовсталь" у Маріуполі та евакуював поранених, розповів про бойові вильоти. Імені пілота гелікоптера ЗСУ не назвали. Втім, операцією керувало Головне управління розвідки. Вона була секретною, а часу на з’ясування всіх нюансів для екіпажу було небагато. Інтерв'ю пілота опублікував Генштаб ЗСУ.

Фото: Associated Press

Окупанти масово вивозять з Маріуполя дітей: їх утримують в Ростовській області та під Санкт-Петербургом

Російські окупанти масово вивозять з Маріуполя дітей. Їх утримують в дитячих таборах в Ростовській області, а також під Санкт-Петербургом. Окупанти намагаються швидко зробити з вивезених маленьких українців громадян РФ.

Росія розкрадає Маріуполь: Андрющенко повідомив про грабіж державного масштабу

Дуже багато кораблів пришвартовано у Маріуполі. Окупанти вивозять продукцію до Ростова-на-Дону.

"Вони збираються й надалі вивозити металопрокат - сталь усіх видів, яка досі зберігається в порту. Перша партія вже пішла на судні ПМ-3 у бік Ростова-на-Дону. 2,5 тисячі тонн вже вивезли і сьогодні-завтра очікується другий етап", - повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 35-річний тренер з боротьби Євген Тузов, який допомагав з укриттям шести тисячам людей в Маріуполі, переїхав до Дніпра і відкрив там притулок для втікачів від війни.

Андрющенко: окупанти розмінували порт у Маріуполі, крадуть і вивозять металопрокат

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