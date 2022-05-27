Окупанти запроваджують на території Херсонської та Запорізької областей російський телефонний код +7

Окупанти запроваджують на території Херсонської та Запорізької областей російський телефонний код +7

Росія запроваджує свій телефонний код +7 на території окупованих Херсонської та Запорізької областей.

До цих регіонів вже зайшли нові російські оператори.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

В окупаційній "адміністрації" Запорізької області кремлівським ЗМІ підтвердили: "Область переходить на російський код +7. До регіону зайшов новий оператор мобільного зв'язку".

Крпім того, у продаж вже навіть надійшли сім-карти з номерами, які починаються на +7.

Нагадаємо, 25 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям окупованих Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, Путін доручив Держдумі РФ забезпечити соціальними виплатами жителів ОРДЛО, які мають російські паспорти.

Натомість Київ оцінює рішення Москви щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал "держпослуги" як чергове порушення суверенітету України.

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