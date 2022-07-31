Окупанти запроваджують "перепустки" для виїзду через Василівку: перевіряють персональні дані - мер

Від понеділка, 1 серпня, аби виїхати з тимчасово захопленої території, зокрема Мелітополя, українцям потрібно буде отримати в окупаційній комендатурі спеціальну перепустку.

Для виїзду у Василівці окупанти вже четвертий день роблять копії паспортів та перевіряють якісь персональні дані українців.

Про це 31 липня в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Вони забирають паспорти і йдуть з ними на 5-10 хвилин, потім повертаються і віддають. Але лякають наших мешканців тим, що від 1 серпня для виїзду з окупованих територій вони мають отримувати якісь спеціальні перепустки. Де та як отримувати ніхто деталі не каже, але ми чітко бачимо, що вони ставлять нові перепони для виїзду з тимчасово окупованих територій, тому що бачать, що люди масово виїжджають. В Мелітополі, наприклад, виїхало майже 60% громадян", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти змінили графік виїзду з Мелітополя: якщо раніше вони випускали машини від 17:00, то зараз – випускають зранку. При цьому кількість авто, яким дозволяють виїхати до Запоріжжя, залишилась незмінною – 200-300 на добу.

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