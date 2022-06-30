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Окупанти запускають з Мелітополя до Криму пасажирський потяг, щоб перевозити озброєння

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Окупанти запускають з Мелітополя до Криму пасажирський потяг, щоб перевозити озброєння

Фото: Людмила Денісова / Facebook

Російські окупаційні війська планують перевозити озброєння з Криму до Мелітополя прикриваючись "живим щитом".

На території тимчасово окупованого Мелітополя партизани підривали бронепотяг і рейки, лишаючи окупантів змоги перевозити зброю. Щоб уникнути диверсій, ворог вирішив запустити пасажирський потяг.

Про це в ефірі національного телемарафону новин розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти оголошують про те, що з 1 липня запустять потяг із Мелітополя до Джанкою. Вони вирішили запустити пасажирський потяг, щоб як щитом прикриватися нашими людьми, щоб не було диверсій, а вони точно будуть. Тому, що залізницею підвозять багато вибухових предметів, набоїв та тяжкого озброєння”, – розповів Федоров.

Федоров нагадав, що раніше партизани підірвали російський бронепоїзд та рейки у Мелітополі.

Нагадаємо, що в окупованому Росією Маріуполі вичерпано майже всі запаси харчових продуктів та товарів першої необхідності, російські окупанти зменшили постачання, в місті панує дорожнеча.

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