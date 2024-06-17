Окупанти запускають залізницю, яка стане заміною Кримського мосту: чи врятує це їх

На тимчасово окупованій території Донецької області росіяни готуються розпочати рух залізницею між Маріуполем та Донецьком. У такий спосіб окупанти планують налагодити залізничне сполучення в обхід Кримського мосту для постачання окупаційної армії на півдні України.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

"Тому що для військової логістики Кримський міст майже не використовується. Менше чверті загального навантаження несе цей міст. Решта йде по поромній переправі, по якій нещодавно був завданий удар. Тому цей міст уже такого тактично-стратегічного значення не має після тих пошкоджень, які він отримав внаслідок спільної операції СБУ і ВМС з атакою дронів", - сказав він.

Крім того, він нагадав, що окупанти будуть залізницю, яку вони планують запустили на півдні нашої країни.

"Вони її будують. Це рокадна залізниця, яку будують конкретно для забезпечення угруповання окупантів на півдні. До кінця цього року вони будуть намагатися закінчити цей проєкт – з Ростова вздовж узбережжя Азовського моря до Джанкоя. Ба більше, я впевнений, що вони можуть закінчити її. Але з нею є проблема – вона перебуває в зоні ураження наших засобах", - додав він.

Нагадаємо, РФ вигадала новий спосіб захистити Кримський міст. Росіяни намагаються убезпечити Кримський міст від ударів українських морських дронів.

Читайте також: