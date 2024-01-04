Окупанти запустили два дрони: у ЗСУ пояснили мету росіян

Вночі проти четверга, 4 січня, російські окупанти запустили територією України два безпілотники. Це - один із елементів тактичних дій загарбників.

Про це розповіла начальник об'єднаного координаційного пресцентру "Сил оборони півдня України" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, таким чином росіяни намагаються виснажувати систему ППО та продовжувати розвідувати позиції.

"У нашій зоні відповідальності було характерним те, що ці дрони пройшли, намагаючись оминути ППО майже одночасно з атакою КАБами… І цього разу знову ворог спрямував їх по Бериславщині, де вже фактично знищена інфраструктура. Під вогнем опинилася лікарня, банківські установи", - заявила Гуменюк.

Гуменюк також наголосила, що різниця у дронах – маркування.

"Під час атак по залишках ми ідентифікуємо, що є різниця між тими дронами, які постачаються з-за кордону, і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують", - пояснила представниця ЗСУ.

До слова, пізно ввечері у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Ворожі БпЛА тримали курс на захід.

Нагадаємо, увечері в середу, 3 січня, Харків знову потрапив під обстріл. Російські окупанти завдали двох ударів по місту. Попередньо - ракетами С-300.

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