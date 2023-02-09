Окупанти запустили кілька груп дронів Shahed 136: на Миколаївщині попередили про загрозу

Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет ввечері, 9 лютого, повідомив, що російські окупанти запустили кілька груп іранських дронів Shahed 136.

Про це він попередив на своєму телеграм-каналі.

"Зафіксовано виліт декількох груп шахідів! Будьте в безпечних місцях!", - написав Шейхет.

Голова Микоалаївської ОВА Віталій Кім теж попередив про іранські дрони. Він зазначив, сьогодні їх буде небагато.

Ввечері, 9 лютого, в Україні у Запорізькій, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях оголосили повітряну тривогу.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак попередив про ймовірну атака іранських дронів-камікадзе по Україні. За попередніми даними, дрони летять у бік Дніпропетровщини.

Читайте також: