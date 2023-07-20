Окупанти запустили надзвукові ракети: у Одесі, Миколаєві та Сумах лунають вибухи

У ніч проти четверга, 20 липня, росіяни запустили надзвукові ракети в напрямку Одещини.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

"Зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області", - йдеться в повідомленні.

Місцевих мешканців закликали залишатися в укритті.

Upd.

Близько 03:00 окупанти запустили ще й ракети Х-22 з літаків Ту-22м3.

У Одесі, Миколаєві та Сумах пролунали вибухи.

03:08. Повторні пуски крилатих ракет з літаків Ту-22м3 з південного напрямку.

Близько 03:10. Повторні вибухи в Одесі та Миколаєві.

Нагадаємо, минулої ночі загарбники вдарили по зернових терміналах у портах "Одеса" та "Чорноморськ". Пошкоджена зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів, а також перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.