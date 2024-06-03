Окупанти запустили п’ять ракет по базі відпочинку на Харківщині: є загиблий

Російська армія в ніч проти 3 червня завдала масованих ударів, щонайменше п'ять, по Зміїївській громаді Харківщини. Загинув цивільний чоловік. Ще двоє осіб поранені.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів по Зміївській громаді - щонайменше пʼять", – написав він.

У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються.

Нагадаємо, 31 травня російська армія завдала ударів по Харкову. У місті було чути щонайменше п'ять вибухів. Армія РФ влучила у житловий будинок у Новобаварському районі, зруйнувавши 3, 4 і 5 поверхи. Під завалами опинилися люди. За останніми даними, відомо про шістьох загиблих та 26 поранених.

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