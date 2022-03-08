Окупанти запустили по Борисполю три ракети: дві збито, третя влучила у військову частину

Окупанти запустили по Борисполю три ракети: дві збито, третя влучила у військову частину

Ситуація в місті контрольована.

Російські війська ввечері 8 березня запустили по Борисполю в Київській області три ракети. Українським військовим вдалося збити дві ракета, а третя влучила у військову частину.

Про це повідомив мер Борисполя Володимир Борисенко.

"Оперативна інформація. Справді, пролетіло над нами три ракети. Дві з них було ліквідовано силами ППО, одна втрапила на територію військової частини. Оголошення тривоги повітряної в місті не відбувалося. Була чітко зрозуміла траєкторія польоту. Відпрацювала гарно ППО, тому все нормально, ситуація контрольована", – розповів Борисенко.

Авіаудар по військовій частині підтвердили і в Нацполіції. Ворог скинув снаряд о 18:00 у районі Бабкіна. Є травмовані, інформація щодо потерпілих уточнюється.

Поліція зараз проводить огляд найближчих осель, перевіряє, чи не зазнали вони пошкоджень.

Нагадаємо, раніше 8 березня голова Київської області Микола Жирнов вкотре наголосив, що столиця лишається "об'єктом номер один" для захоплення російськими окупантами, але територіальна оборона продовжує укріплювати свої позиції.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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