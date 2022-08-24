Окупанти запустили по центру Харкова ракету "Іскандер", але вона розірвалася в повітрі через технічну несправність

Нацполіція працює на місці — виявляє фрагменти зброї та збирає факти для майбутнього суду над ворогом.

Війська РФ намагалися завдати ракетного удару по центру Харкова, але ракета розірвалася в повітрі через технічну несправність.

Про це повідомив глава слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

"Вчора ввечері усі харків'яни почули вибух у самому центрі міста. На щастя, постраждалих немає", — написав він.

За словами Болвінова, на горищі будівлі після пожежі було знайдено фрагменти ракети, попередньо, "Іскандер".

"Багато хто звернув увагу, що будівля зруйнована не була. Річ у тім, що ракета вибухнула в повітрі! Найімовірніше, ракета підірвалася через технічну несправність. "Сделано в россии" — одразу видно. Слідчі працюють на місці, вилучають всі уламки, фіксують усі факти для майбутнього суду над окупантами", — додав Болвінов.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який дозволив президенту РФ Володимиру Путіну бомбити Україну зі своєї території, привітав українців із Днем Незалежності. Диктатор побажав українцям "мирного неба", а також "мужності, сили й успіхів у відновленні гідного життя".

Читайте також: