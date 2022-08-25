Окупанти запустили по Харкову дві ракети: Синєгубов розповів деталі

Окупанти запустили в напрямку Харкова в ніч проти 25 серпня дві ракети

Перша ракета, запущена росіянами, вибухнула в повітрі, а друга впала на території Чугуївського району. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Загалом протягом минулої доби ворог обстрілював Харків, Харківський та Богодухівський райони області. Близько 9:00 ранку 24 серпня був обстріляний Шевченківській район Харкова. Пошкоджений заклад освіти. На щастя, ніхто не постраждав.

Найінтенсивніше обстрілювалося смт Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. В Харківському і Богодухівському районах через обстріли горіла трава на великих відкритих площах.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували двох мирних людей - в Малій Данилівці постраждали чоловіки 39 і 48 років.

"На лінії зіткнення ворог продовжує обстрілювати наші позиції із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії. В районі Ізюма окупанти намагалися наступати в напрямку Пасіка – Долина, але під вогнем ЗСУ відступили з втратами", - підсумував посадовець.

Нагадаємо, російські окупанти знову обстріляли Слов'янськ.

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