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Окупанти запустили по Нікополю сім дронів-камікадзе: деталі та фото

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти запустили по Нікополю сім дронів-камікадзе: деталі та фото

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Окупанти також били по місту із важкої артилерії.

Російські окупанти 30 жовтня запустили по Нікополю на Дніпропетровщині сім ударних безпілотників.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

Як стало відомо, окупанти по Нікополю запустили сім дронів-камікадзе. Крім того, били по місту із важкої артилерії.

“Понівечені п’ятиповерхівка, 18 приватних будинків, 12 господарських споруд, два авто, сонячні панелі, газогони та лінії електропередач. А ще – магазин і будівля релігійної організації. Обстрілювала російська армія також Мирівську та Марганецьку громади. Люди неушкоджені”, - зазначив Сергій Лисак.

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Нагадаємо, що російські окупанти вранці 30 жовтня завдали ракетних ударів по Одещині. Поцілили військові злочинці РФ у судноремонтний завод в Одеському районі.

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Перегляди
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