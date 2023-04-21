Окупанти запустили по Україні 10 дронів-камікадзе: скільки вдалося збити

Загарбники також влаштували 49 обстрілів з РСЗВ по українських бійцях та населених пунктах.

Російські війська в ніч проти 21 квітня запустили по Україні близько 10 дронів-камікадзе, з яких вісім вдалося знищити українським захисникам.

Про повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом доби 20 квітня загарбники завдали 23 авіаційних ударів.

"Сьогодні вночі ворог застосував близько 10 БпЛА типу "Шахед-136" (інформація уточнюється), 8 з яких знищено нашими захисниками", – йдеться в заяві.

Російські війська також влаштували 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських захисників та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. Окрім того, внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У Генштабі наголосили на збереженні достатньо високої загрози завдавання ракетних та авіаційних ударів з боку ворога по всій території України.

Нагадаємо, раніше в КМВА повідомили, що в ніч проти 21 квітня на підльоті до Києва було виявлено і збито близько восьми російських безпілотників. Ворог міг використати нову партію іранських БПЛА Shahed.

Водночас окупанти влучили своїм дроном по Полтавському району. Зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури та пожежа. Минулося без постраждалих.

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