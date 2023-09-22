Окупанти запустили по Україні ракети, які постійню змінювали маршрут: який вигляд він мав

Російські окупанти запустили 21 вересня ракети по Україні, які постійно змінювали свій курс напрямку.

Про це пише видання “Тексти”.

Як зазначається, російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Всі вони під час польоту змінювали свій курс. Всього війська РФ запустили 43 ракети із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса.

Сам запуск ракет відбувався у декілька хвиль. Вони входили у повітряний простір України з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. По Харкову росіяни стріляли зенітними керованими ракетами С-300.

Українська протиповітряна оборона знищила 36 крилатих ракет.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Курахово, вночі 21 вересня, поранення отримали 16 цивільних. Ворог випустив дві ракети "Іскандер".

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