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Окупанти запустили по житловому будинку в Нікополі безпілотник: подробиці та фото

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти запустили по житловому будинку в Нікополі безпілотник: подробиці та фото

Внаслідок падіння одного з безпілотників сталося руйнування двоповерхового будинку.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. Черговий безпілотник загарбники запустили по житловому будинку у Нікополі.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, 5 січня армія РФ атакувала Нікополь дронами-камікадзе. Внаслідок падіння одного з безпілотників сталося руйнування та займання двоповерхового житлового будинку на площі в 80 “квадратів”.

На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу надзвичайники ліквідували.

© соцмережі
Фото: соцмережі

Нагадаємо, що за день 4 січня по Нікопольщині поцілили 8  ворожих дронів-камікадзе. Ще 6 разів окупанти обстрілювали з важкої артилерії.  

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Дата публікації
Перегляди
287
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