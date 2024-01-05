Окупанти запустили по житловому будинку в Нікополі безпілотник: подробиці та фото

Внаслідок падіння одного з безпілотників сталося руйнування двоповерхового будинку.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину. Черговий безпілотник загарбники запустили по житловому будинку у Нікополі.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, 5 січня армія РФ атакувала Нікополь дронами-камікадзе. Внаслідок падіння одного з безпілотників сталося руйнування та займання двоповерхового житлового будинку на площі в 80 “квадратів”.

На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу надзвичайники ліквідували.

Фото: соцмережі

Нагадаємо, що за день 4 січня по Нікопольщині поцілили 8 ворожих дронів-камікадзе. Ще 6 разів окупанти обстрілювали з важкої артилерії.

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