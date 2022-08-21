Окупанти запустили з Бєлгорода ракети по Харківщині: є влучання

Російські окупанти у ніч проти 21 серпня завдавали ракетних ударів по Харківській області.

Близько опівночі з російського Бєлгорода був зафіксований пуск ракет. В Харківській області є влучання ворожих ракет. На щастя, обстрілів міста Харків цієї ночі не зафіксовано.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

У смт Рогань Харківського району одна ракета влучила в недобудований приватний будинок, сталася пожежа. У результаті обстрілу двоє людей, чоловік 36 років та 24-річна жінка, зазнали поранення.

Удар двома ракетами зафіксований в селищі Докучаєвське Харківського району, пошкоджені господарчі будівлі закладу освіти. Сталася пожежа на відкритій території. Без постраждалих.

Крім того, протягом минулої доби ворог продовжив тероризувати мирне населення Харківщини обстрілами. Під вогнем були м. Харків, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, горіли гаражі, офісні споруди.

"На місці влучання 18 серпня ракети у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі, вчора продовжувалися пошукові роботи. Знайдено тіла ще трьох загиблих. Таким чином, наразі загальна кількість загиблих від цього удару налічує 18 людей", - повідомив Синєгубов.

На лінії зіткнення, за його даними, тривають активні бойові дії. Ворог постійно обстрілює українські позиції з танків та артилерії, використовує авіацію. В районі Ізюма ворог намагався вести розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне, але зазнав невдачі.

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Окупанти намагалися вести наступ у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка. Під вогнем наших захисників відступили з відчутними втратами.

"Наші військові продовжують успішно боронити Харківщину та щодня знищують окупантів та їхню техніку. Віримо в ЗСУ, Слава Україні", - підсумував посадовець.

Нагадаємо, у Харківській області змінили тривалість комендантської години.

Як повідомлялося, Росія атакувала Одещину "Калібрами", їх над морем "мінуснула" ППО.

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