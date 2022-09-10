Окупанти зараз тікають зі своїх позицій на багатьох напрямках - генерал-майор СБУ

Окупанти тікають зі своїх позицій на багатьох напрямках. Зокрема, відомо про покинуті росіянами населені пункти у Донецької області.

Росіяни відходять від тих населених пунктів, які вони намагалися завоювати місяцями.

Про це в ефірі телемарафону розповів генерал-майор СБУ, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

"Сьогодні прийшла інформація про те, що ворог почав тікати. Вже є інформація по декількох містах і населених пунктах у Донецькій області. Тобто вони (окупанти - ред.) зараз фактично відходять з тих позицій, які вони місяцями намагалися захопити на іншому березі Сіверського Дінця", - розповів Ягун.

За його словами, зараз відбувається "досить цікава ситуація по всій лінії фронту".

"В першу чергу зрозуміло все, що навколо Ізюма. Якщо перебили основну залізницю, основний ланцюг логістики, який ішов з Воронежа напряму через Куп’янськ на Ізюм, то це угрупування (ціла армія там перебуває), їм зараз дуже важко щось виправити і зберегти ті позиції на яких вони сподівалися перебувати", - розповів Ягун.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що звільнення Куп'янська від окупантів є дуже важливим для ЗСУ, оскільки це повністю переріже логістику ізюмського угруповання російських військ.

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