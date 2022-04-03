Окупанти засипали українську землю мінами, бомбами та снарядами: як відрізнити та вберегтися (фото)

Небезпечним нині може бути усе: дахи будинків, вулиці, узбіччя доріг, ліси, парки та покинуті танки.
Росія засипала українську землю вибухонебезпечними предметами. Наразі в Україні заміновано 83 тис. гектарів землі, це приблизно 6% всієї території.
Про це повідомили в ДСНС.
Якщо ви натрапили на невідомі предмети, що схожі на вибухонебезпечні необхідно дотримуватись певних правил, щоб уберегти від небезпеки себе та оточуючих, а саме:
- не чіпайте, не рухайте знахідку;
- зафіксуйте точний час, коли вона була виявлена;
- відгородіть місце, де знаходиться підозрілий предмет;
- відведіть подалі людей від підозрілої знахідки;
- припиніть будь-які роботи в районі небезпечного місця;
- організуйте тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду спеціально підготовлених фахівців та не допускайте туди сторонніх осіб;
- про знахідку вибухонебезпечного предмета необхідно терміново повідомити до Cлужби порятунку "101" чи до поліції за номером "102".
Виявлений вибухонебезпечний предмет, не можна торкатися – це дуже небезпечно.
Знешкоджувати вибухонебезпечні предмети мають право тільки спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп, які пройшли фахову підготовку та мають практичні навички роботи з вибуховими речовинами та різноманітними боєприпасами.
Нагадаємо, що ДСНС обстежує території, де велися активні бойові дії. Рятувальники Київської області вилучили 643 вибухонебезпечні предмети у місті Ірпінь.
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