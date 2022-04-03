Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти засипали українську землю мінами, бомбами та снарядами: як відрізнити та вберегтися (фото)

Дата публікації
Перегляди
1426
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти засипали українську землю мінами, бомбами та снарядами: як відрізнити та вберегтися (фото)

Getty Images

Небезпечним нині може бути усе: дахи будинків, вулиці, узбіччя доріг, ліси, парки та покинуті танки.

Росія засипала українську землю вибухонебезпечними предметами. Наразі в Україні заміновано 83 тис. гектарів землі, це приблизно 6% всієї території. 

Про це повідомили в ДСНС.

Якщо ви натрапили на невідомі предмети, що схожі на вибухонебезпечні необхідно дотримуватись певних правил, щоб уберегти від небезпеки себе та оточуючих, а саме: 

  • не чіпайте, не рухайте знахідку; 
  • зафіксуйте точний час, коли вона була виявлена; 
  • відгородіть місце, де знаходиться підозрілий предмет; 
  • відведіть подалі людей від підозрілої знахідки; 
  • припиніть будь-які роботи в районі небезпечного місця; 
  • організуйте тимчасову охорону небезпечного місця до приїзду спеціально підготовлених фахівців та не допускайте туди сторонніх осіб; 
  • про знахідку вибухонебезпечного предмета необхідно терміново повідомити до Cлужби порятунку "101" чи до поліції за номером "102"

Виявлений вибухонебезпечний предмет, не можна торкатися – це дуже небезпечно

Знешкоджувати вибухонебезпечні предмети мають право тільки спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп, які пройшли фахову підготовку та мають практичні навички роботи з вибуховими речовинами та різноманітними боєприпасами.

Нагадаємо, що ДСНС обстежує території, де велися активні бойові дії. Рятувальники Київської області вилучили 643 вибухонебезпечні предмети у місті Ірпінь.

©
©
©
©
©
©

Читайте також:

Наступна публікація