Окупанти застосовують на фронті боєприпаси з отруйною речовиною - ЗСУ

За останній тиждень росіяни майже пів сотні разів робили скиди із безпілотників, прив'язавши гранати з отруйною речовиною.

Російські військові збільшили кількість використання на фронті боєприпасів з отруйною речовиною, коли вони не можуть взяти українські окопи.

Про це повідомив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" – офіцер Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За його словами, за останній тиждень росіяни майже пів сотні разів робили скиди із безпілотників, прив'язавши гранати з отруйною речовиною типу хлорпікрин.

"Тільки за вчорашню добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів і майже всі вони в смузі оборони на Запорізькому напрямку. Коли ворог не може взяти наші окопи класичним ударом артилерійським або FPV-дронами, він тоді застосовує такий сльозогінний газ", - розповів він.

Він додав, що ворог підвищує інтенсивність обстрілів і штурмових дій у всій зоні ОСУВ "Таврія". Найгарячішим зараз є Новопавлівський напрямокє.

"Там було 30 ворожих атак за добу, а на Авдіївському напрямку за вчора відбито 16 атак. На Оріхівському напрямку в Запорізькій області відбито 8 атак противника", - зазначив Лиховій.

Нагадаємо, на одному із нещодавно гарячих напрямків фронту росіяни знижують активність штурму.

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