Окупанти застосовують нову тактику в районі Часового Яру - аналітики

Аби забезпечити просування до Часового Яру Донецької області, російські окупанти завдають потужних ударів плануючими бомбами по позиціях ЗСУ.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

"Аналогічно до того, як вони завдавали ударів планувальними бомбами по Авдіївці, що призвело до її захоплення в лютому 2024 року", наголосили американські фахівці.

За деякими даними, наголошують в ISW, російські окупанти штурмовиками Су-25 завдають ударів потужними керованими плануючими бомбами ФАБ-250 по українських укріпленнях у Часовому Яру. Крім того, загарбники використовують ракети С-8 і С-13 для підтримання наземних частин повітряно-десантних військ у штурмових операціях.

Зокрема, Інститут з посиланням на одного з українських військових пише, що що російські ПКС завдають на Авдіївському напрямку 25-30 ударів КАБами на добу.

Нагадаємо, експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що РФ наступає на Часів Яр тактикою подвійного удару. Її загарбники застосовували в боях за Авдіївку, Бахмут, Новомихайлівку.

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