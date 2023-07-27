Окупанти застосовують проти ЗСУ нову модифіковану зброю: деталі від розвідки Британії

Йдеться про модифікований вертоліт з інтегрованою новою протитанковою ракетою LMUR.

На Запоріжжі, де ЗСУ проводять великі наступальні операції, російські війська застосовують одну з найсильніших систем озброєння – суттєво модифікований ударний вертоліт Ка-52.

Про це британське Міноборони повідомило у Мережі 27 липня.

За інформацією британської розвідки, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 40 вертольотів Ка-52. Водночас тип таких повітряних суден дорого обійшовся і Україні.

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В останні місяці росіяни на півдні України поповнили свої сили абсолютно новим варіантом вертольота Ка-52М, який був дуже модифікованим з урахуванням досвіду РФ у війні в Сирії.

Про застосування загарбниками в Україні вертольота Ка-52М свідчать докази у вигляді фото в соцмережах, на яких російський екіпаж позує поряд із новим повітряним судном.

"Ще одним важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО", – йдеться в повідомленні британського Міноборони.

Втрати Росії в авіації

Нагадаємо, напередодні українські морські піхотинці повідомили, що протягом 25 липня знищили на фронті російський ударний вертоліт Ка-52, а також 41 безпілотник типу квадро та два дрони "Орлан-10".

Зауважимо, від початку повномасштабної війни російські війська втратили в Україні 311 вертольотів та 315 літаків, свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Ситуація на фронті в Запорізькій області

Щодо ситуації на Запоріжжі, де ворог саме застосовує Ка-52М, то New York Times із посиланням на джерела в Пентагоні повідомило – ЗСУ розпочали велику механізовану контрнаступальну операцію на заході області. Мета – перерізати сухопутний коридор між Кримом та окупованими територіями на півдні або принаймні просунутися настільки, щоб артилерія досягала півострова.

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