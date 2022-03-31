Окупанти застосовують у Донецькій області фосфорні снаряди: серед постраждалих є діти

Окупанти використали снаряди у Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці .

У ніч проти 31 березня армія Російської Федерації продовжували обстріли у центральній частині Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, у Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди. До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади. Серед постраждалих від отак окупантів є чотири дитини.

Зранку під ворожим обстрілом опинилася Очеретинська громада. Внаслідок цього є двоє поранених.

"Продовжуємо підвозити питну воду та харчі до прифронтових населених пунктів. Усіх охочих евакуюємо. Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація - це тимчасово. Найважливіше зараз - зберегти життя", - йдеться у повідомленні керівника Донецької області.

Як повідомлялося, російська армія б’є зі всіх видів важкого озброєння по містах Луганської області. Зокрема, у Лисичанську внаслідок ворожих атак дві людини загинули. За словами Гайдая, напередодні кожна із трьох основних частин населеного пункту потерпала від артилерії та "Градів. Декількох постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць.

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