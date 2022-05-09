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Окупанти застрелили у голову: у Київській області на узбіччі дороги знайшли тіла трьох чоловіків

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Окупанти застрелили у голову: у Київській області на узбіччі дороги знайшли тіла трьох чоловіків

Associated Press

У селищі Макарів Київської області на узбіччі дороги знайшли поховання трьох чоловіків.

Їх російські вбивці застрелили у голову під час окупації

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків. Потім їх поховали на узбіччі дороги. 

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 438 КК України за фактом порушення законів та звичаїв війни. Триває слідство. 

"Прокурори Київщини продовжують документувати злочини військовослужбовців РФ для притягнення їх до відповідальності", - йдеться у повідомленні. 

© Офіс генерального прокурора
Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, у суботу, 8 травня, на Вишгородщині виявили вбитого окупантами мирного жителя. Поліцейські ексгумували тіло 54-річного чоловіка у селі Сукачі.

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