Окупанти застрелили у голову: у Київській області на узбіччі дороги знайшли тіла трьох чоловіків

У селищі Макарів Київської області на узбіччі дороги знайшли поховання трьох чоловіків.
Їх російські вбивці застрелили у голову під час окупації.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків. Потім їх поховали на узбіччі дороги.
Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 438 КК України за фактом порушення законів та звичаїв війни. Триває слідство.
"Прокурори Київщини продовжують документувати злочини військовослужбовців РФ для притягнення їх до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у суботу, 8 травня, на Вишгородщині виявили вбитого окупантами мирного жителя. Поліцейські ексгумували тіло 54-річного чоловіка у селі Сукачі.
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