Окупанти затихли під Києвом, але активізувалися на Донбасі: як минула доба на фронтах

Окупанти затихли під Києвом, але активізувалися на Донбасі: як минула доба на фронтах

У Генштабі ЗСУ говорять про невизначеність військового керівництва РФ у питаннях стратегічних завдань та кінцевої мети військової агресії.

Російські окупанти відновлюють боєздатність та перегрупування військ, а також готуються до продовження наступу на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках.

У Генштабі ЗСУ підвели підсумки сімнадцятої доби війни з Росією.

На жодному з напрямків ворог не досягнув мети операції. У Генштабі ЗСУ говорять про невизначеність військового керівництва РФ у питаннях стратегічних завдань та кінцевої мети військової агресії.

Окупанти зазнають значних втрат, сповільнили темпи наступу, на переважній більшості напрямків зупинені. Вороги продовжують знищувати об’єкти військової та цивільної інфраструктури. Для компенсації втрат окупанти організували підготовку додаткових сил і засобів для ведення бойових дій на території України.

Волинський напрямок

На Волинському напрямку загарбник наступальних дій не проводили. Генштаб попереджає про високу ймовірність безпосередньої участі збройних сил Білорусі у війні проти України.

За допомогою безпілотників, імовірно, з території Білорусі, вороги проводять повітряну розвідку об’єктів на території України.

Поліський напрямок

На Поліському напрямку активних наступальних дій противника не зафіксовано. Росіяни відновлюють боєздатність та перегруповують війська. Ворог намагається провести розвідку та уточнення позицій ЗСУ і можливих шляхів наступу. Окупанти продовжують налогодження системи матеріально-технічного забезпечення шляхом створення ремонтних баз на території Білорусі.

Сіверський напрямок

Росіяни удосконалюють оперативну побудову військ та систему логістичного забезпечення угруповання.

Слобожанський напрямок

Ворог проводив наступ у районі Ізюма. Загарбники намагаються просунутися у напрямку Слов’янська. Після отриманих у районі Харкова втрат вони вивели на територію Росії (Бєлгородська область) одну з БТГр 6-ї загальновійськової армії для відновлення боєздатності. Водночас, росіяни посилили угруповання на зазначеному напрямку за рахунок введення в операцію підрозділів зі складу Північного флоту.

Донбас і Південь

На Донецькому та Таврійському напрямках противник проводить штурмові дії та вогневі нальоти.

Окупанти не полишають спроб штурму Маріуполя. Російські війська намагаються підготувати резерви та перейти у наступ на Сєвєродонецьк, Вугледар і Запоріжжя. Ворог має незначний успіх на Волноваському напрямку — захопив східні околиці та намагається просунутись далі.

Водночас, противник не відмовляється від спроб проведення наступу на Кривий Ріг, проте поки без успіху. Загарбники шукають слабкі місця в обороні українських захистників. Росіяни вводять в операцію резерви зі складу Повітряно-Десантних Військ. На окремих напрямках намагаються утримати раніше зайняті рубежі.

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ТСН.ua