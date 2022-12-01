Окупанти затопили головну насосну станцію Каховського магістрального каналу: яка загроза для жителів півдня

Унаслідок таких дій росіян український Південь може залишитися без водопостачання і зрошення.

Російські окупанти затопили головну насосну станцію Каховського магістрального каналу.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"На жаль, інформація про затоплення ГНС (головної насосної станції) Каховського магістрального каналу внаслідок обстрілу окупантів, підтверджується", – сказав Хлань.

За його словами, внаслідок таких дій росіян український Південь може залишитися без зрошення, а Іванівський та Генічеський райони Херсонської області та частина Запорізької – без питної води.

"Щоб точно говорити про наслідки — потрібен доступ до ГНС. Окупанти туди фахівців не пускають. Якщо не почати вирішувати проблеми зараз — ланцюжковою реакцією піде руйнування інших об’єктів Каналу. А от що стосується, генератора (світла немає) — є ймовірність, що росіяни його не підірвали, а банально вкрали", – пояснив депутат.

Південь України може залишитись без води

Сьогодні, 1 грудня, Центр журналістських розслідувань з посиланням на працівників повідомив, що на головній насосній станції управління Каховського магістрального каналу (УГКМК) були затоплені всі підземні приміщення, розташовані нижче рівня води – це чотири поверхи загальною висотою 16 метрів.

За словами фахівців, у воді опинилась система вентиляції, дренажні насоси, всі десять основних насосних агрегатів (два з яких разом із електродвигунами), ліфтові шахти.

Зупинка каналу призведе до катастрофи. Без питної води мешканці посушливих регіонів півдня – Іванівської громади Генічеського району Херсонщини, колишнього Якимівського району і Бердянська Запорізької області. Без поливної води залишаться і аграрії.

Раніше військовий експерт Михайло Притула заявив, що окупанти готуються до здачі лівобережжя Херсонщини.

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