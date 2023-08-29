Окупанти затоплюють пороми, щоб захистити Кримський міст: супутникові фото

На супутникових знімках зафіксовані водні загородження на західних підступах до Керченської переправи.
В Мережі з’явилися супутникові фото поблизу Кримського мосту, на яких видно, що російські окупанти затоплюють пороми задля захисту мосту від атак українськими дронами.
Супутникові знімки Кримського мосту опублікував у Мережі незалежний військовий аналітик, OSINT-дослідник H I Sutton.
У повідомленні дослідника вказано, що на супутникових знімках зафіксовані водні загородження на західних підступах до Керченської переправи.
Ці загородження загарбники встановили після атаки надводних дронів.
"Росія розмістила блок-кораблі на західних підходах до Керченського мосту після української атаки безпілотними надводними апаратами. Згідно з повідомленнями, це затонулі пороми", – йдеться в заяві військового аналітика.
Нагадаємо, напередодні в ГУР Міноборони України поінформували, що в районі Керченської протоки окупанти затоплюють пороми, аби захистити Кримський міст. У планах ворога – затопити щонайменше шість поромів, щоб створити захисну смугу.
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