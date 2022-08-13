Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти затримали родину з Херсона, яка намагалася виїхати до Грузії – чоловіка вивезли у невідомому напрямку

Дата публікації
Перегляди
1843
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти затримали родину з Херсона, яка намагалася виїхати до Грузії – чоловіка вивезли у невідомому напрямку

Про місцезнаходження чоловіка нічого не відомо.

Під час спроби виїхати до Грузії через Крим загарбники затримали родину херсонців, чоловіка вивезли у невідомому напрямку.  

Про це повідомляє Херсонська ОВА.  

"Під час спроби евакуюватися до Грузії через Крим окупанти затримали подружжя херсонців з дітьми. Чоловіка вивезли в невідомому напрямку, нині про його місцезнаходження нічого не відомо", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у мікрорайоні Таврійський біля торговельного центру представники спецслужб РФ викрали 26-річного чоловіка, його доля невідома.

Нагадаємо, окупанти ходять з "перевірками" по квартирах херсонців вночі, зникають люди.

Читайте також:

Танки орків не бояться - репортаж із передової на гарячому півдні

Танки орків не бояться - репортаж із передової на гарячому півдні

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація