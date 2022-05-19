Окупанти затупцювали на місці: у Генштабі кажуть, що росіяни намагаються наступати, проте зазнають втрат

Окупанти затупцювали на місці: у Генштабі кажуть, що росіяни намагаються наступати, проте зазнають втрат

Протягом доби російські військові обстрілювали цивільну інфраструктуру у багатьох населених пунктах. Окупанти намагалися вести наступальні дії, проте ЗСУ відбили всі атаки.

Зокрема, на Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.

Про це 19 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Донецькому напрямку окупанти збиралися покращити своє тактичне положення в окремих районах. Для цього ворог активізував наступальні дії. Штурмували росіяни і населені пункти поблизу Сєвєродонецька, однак зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції. Крім того, тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

За інформацією Генштабу, окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль (до 2016 року - Розівка) Ясинуватського району та намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба і Трипілля. Проте й тут успіхів не мають.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти вели штурмові дії в районі Новобахмутівки. Знову жодного успіху не мали, зазнали втрат і відступили.

На Курахівському напрямку противник, за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем, вів наступ в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка. Успіху не мав і тут.

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