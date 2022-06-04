Окупанти завдали 14 ударів по Донеччині: гатили по 11 населених пунктах

Протягом минулої доби окупанти країни-агресорки Росії завдали 14 ударів по Донецькій області.
Росіяни обстріляли 11 населених пунктів в регіоні. Російські війська били по Авдіївці, Краматорську, Костянтинівці, Соледарі, Мар’їнці, Василівці, Нью-Йоркц, Маяках, Соколу, Кераміку, Новомихайлівці.
Про це повідомила Національна поліція України.
Зазначається, що в результаті обстрілів загиблих немає. Втім, є поранені мирні жителі. Руйнувань зазнали 14 цивільних об’єктів: житлові будинки та критична інфраструктур, пошкоджено лінії електропередач, адмінбудівля ТЕС.
Армія Російської Федеації обстріляла Донеччину з ракетних комплексів "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Град", артилерії, танків, стрілецької зброї.
Як повідомлялося, окупанти зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті тривають бої.
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