Окупанти завдали 234 удари по Запорізькій області: вбили бабусю, є руйнування (фото)

Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Російські війська завдали 234 удари по 11 населених пунктах Запорізької області протягом 27 лютого. Внаслідок атак є руйнування, загибла та поранений.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти влаштували 27 атак дронами по Новоданилівці, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному. Ворог 11 разів обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку та Роботине, а також вгатив дев’ятьома авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Левадному та Роботиному.

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187 артилерійських ударів припали по території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, П'ятихаток, Приморського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Внаслідок ворожого снаряду в тимчасово окупованому селі Нове Пологівського району загинула 76-річна жителька. Внаслідок артудару по прифронтовому Оріхову зазнав поранень 53-річний чоловік.

Руйнування внаслідок обстрілу Запорізької області / Фото: Телеграм-канал Івана Федорова

Нагадаємо, російські загарбники вдарили по Україні ракетами С-300 та дронами-камікадзе в ніч проти 28 лютого. Українські військові знищили 10 ворожих БпЛА.

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