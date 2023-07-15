Окупанти завдали 50 авіаційних ударів по Україні за добу: новини з фронту від Генштабу ЗСУ

Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 та зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти ударили по території України 17 безпілотниками іранського виробництва типу Shahed і 1 зенітною керованою ракетою із ЗРК С-300. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 16 "шахедів". Також ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 15 липня.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби сталося 32 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Радьківки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, Карповичів і Каменя Чернігівської області; Білокопитового, Малушиного, Бояро-Лежачих Сумської області, а також Козачої Лопані, Нескучного, Мороховця, Тернової Харківської області.

противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Радьківки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, Карповичів і Каменя Чернігівської області; Білокопитового, Малушиного, Бояро-Лежачих Сумської області, а також Козачої Лопані, Нескучного, Мороховця, Тернової Харківської області. На Куп’янському напрямку українські воїни тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове, Фиголівка Харківської області.

українські воїни тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове, Фиголівка Харківської області. На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії західніше Діброви Луганської області та східніше Новосадового Донецької області. Завдали авіаційних ударів у районах Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Федорівка, Веселе Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

окупанти вели безуспішні наступальні дії західніше Діброви Луганської області та східніше Новосадового Донецької області. Завдали авіаційних ударів у районах Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Федорівка, Веселе Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Ступочок та Диліївки. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них - Дружба, Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне та Південне Донецької області.

українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Ступочок та Диліївки. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них - Дружба, Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне та Південне Донецької області. На Авдіївському напрямку загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Завдали авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. Також здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Керамік, Ласточкине, Авдіївка Донецької області.

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Завдали авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. Також здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Керамік, Ласточкине, Авдіївка Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них - Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Георгіївка Донецької області.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них - Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Георгіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Макарівка, Новоукраїнка, Благодатне та Богоявленка.

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Макарівка, Новоукраїнка, Благодатне та Богоявленка. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Завдали авіаційних ударів у районах Малої Токмачки Запорізької області та Грозового і Козацького Херсонської області. Здійснили артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них - Вільне поле, Мала Токмачка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я Запорізької області; Антонівка, Тягинка, Чорнобаївка, Микільське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Відповідь ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.