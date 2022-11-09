Окупанти завдали 8 ракетних та 10 авіаударів, а ЗСУ уразили опорні пункти і позиції ворога: головне зі зведення Генштабу

Російські окупаційні війська протягом поточної доби завдали 8 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза ударів з території Білорусі.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 9 листопада.

Зазначається, що ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської та Сумської областей.

У Генштабі повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

"Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угруповання військ. Зберігається загроза завдавання ударів противником та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь", – йдеться в повідомленні.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

На Сіверському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новомиколаївка і Уланове Сумської області. Також ворог задіяв ударний БпЛА;

На Слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Григорівка і Колодязне. Застосовано ударний БпЛА;

На Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Куп’янськ та Білогорівка;

На Бахмутському напрямку – з танків і всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Опитне, Нью-Йорк та Південне;

На Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Кам’янка, Веселе та Новобахмутівка;

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Времівка і Кам’янське;

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів, що поряд із лінією зіткнення. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 50 вильотів.

Опір Сил оборони України

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 4 ударів. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Також українські захисники на різних напрямках збили 5 БпЛА "Шахед" та 2 "Орлани".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

Нагадаємо, що в середу, 9 листопада, після опівночі, росіяни атакували Україну з тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БпЛА Shahed-136. Частину з них вдалося збити.