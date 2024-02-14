Окупанти завдали артудару по Нікополю: є поранені місцеві мешканці

Російські окупанти завдали чергового удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок чого постраждав місцевий мешканець.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

Як зазначається, російські військові завдали артилерійського удару по місту. Внаслідок чого постраждав 33-річний чоловік. У нього діагностували проникаюче поранення грудної порожнини. Постраждалий у важкому стані. Йому надають допомогу лікарі.

“Внаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін. Обстеження території триває”, - розповів Сергій Лисак.

Нагадаємо, що російські війська прагнуть захопити Авдіївку, адже це – "ворота" до повної окупації Донецької та Луганської областей.

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