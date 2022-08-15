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Окупанти завдали авіаударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки - Генштаб

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Окупанти завдали авіаударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли районів Красногорівки, Пісків, Опитного, Водяного і Мар’їнки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 15 серпня.

Окупанти завдали авіаційних ударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки.

Ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку окупанти намагались штурмувати позиції українських захисників, проте зазнали втрат і відійшли. 

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