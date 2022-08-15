Окупанти завдали авіаударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки - Генштаб

Ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.
На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли районів Красногорівки, Пісків, Опитного, Водяного і Мар’їнки.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 15 серпня.
Окупанти завдали авіаційних ударів біля Нью-Йорка, Водяного та Новобахмутівки.
Ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.
Нагадаємо, на Бахмутському напрямку окупанти намагались штурмувати позиції українських захисників, проте зазнали втрат і відійшли.
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