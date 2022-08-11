Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Мар’їнки - Генштаб

Ворог намагався вести штурмові дії в напрямках Мар’їнки та Пісків, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Авдіївському напрямку артилерійські обстріли ворога були націлені в райони населених пунктів Мар’їнка, Нетайлове, Авдіївка, Опитне та Красногорівка.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України.

Окупанти також завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Ворог намагався вести штурмові дії в напрямках Мар’їнки та Пісків, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію. Загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблока. Росіяни пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення. Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків.

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