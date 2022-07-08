Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Вуглегірської ТЕС - Генштаб

Армія країни-терористки Росії не пипиняє нищити важливу інфраструктуру на території України.
Російські окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Вершини та Вуглегірської ТЕС, що у Світлодарську Донецької області.
Про це повідомили 8 липня у ранковому зведені Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що на Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Бахмут, Спірне, Івано-Дар’ївка, Берестове, Покровське, Вершина, Володимирівка, Опитне, Торецьк, Зайцеве, Кодема, Клинове та Нью-Йорк.
Крім того, російськ купанти наступають в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне. У Генштаб наголошують, що бойові дії тривають.
Нагадаємо, розпочалася 135 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росіяни наступають на Верхньокам'янське і в напрямку Веселої Долини. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведені Генерального штабу ЗСУ 8 липня.
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