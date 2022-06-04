Окупанти завдали авіаційного удару по Кам'янському – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що відбувається на фронті протягом 101-го дня повномасштабної війни.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська застосовували реактивні системи залпового вогню. Ворог гатив по районах Гуляйполя, Оріхова і Зеленого Гаю.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 4 червня.

Також окупанти завдали авіаційного удару літаками Су-25 по Кам'янському, що в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, Росія з артилерії обстріляла декілька сіл на Чернігівщині та Сумщині. Тим часом на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилась без змін.

Вони хотіли врятувати єдиного сина від російської армії, але втратили його – "Щоденники війни"

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