Окупанти завдали авіаційного удару по Південному вокзалу в Києві внаслідок чого розірвало теплотрасу

Окупанти завдали авіаційного удару по Південному вокзалу в Києві внаслідок чого розірвало теплотрасу

Інформація про постраждалих уточнюється.

Російські окупанти завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень. Рух потягів продовжується.

Водночас радник очільника МВС Антон Геращенко повідомив, що від удару ракети розірвало теплотрасу, що може призвести до відключення опалення у багатьох районах міста.