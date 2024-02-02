Окупанти завдали авіаційного удару по середмістю Херсона (фото)

Внаслідок авіудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті.

Російські окупанти вчергове завдали авіаційного удару по центру Херсона. Вже відомо про одну поранену жінку.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

“Наразі відомо про одну поранену. Жінка 73 років на момент удару перебувала на подвір'ї. Травмована ушпиталена з контузією та уламковим пораненням. Внаслідок авіудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті. Інформація уточнюється”, - наголосив Роман Мрочко.

Нагадаємо, що окупанти погрожують знову окупувати Херсон.

Читайте також: