Окупанти завдали авіаудару по приватному сектору міста Охтирка, є загиблі - мер міста

Дані про загиблих і постраждалих уточнюються.

Вночі російські окупанти завдали авіаудару по приватному сектору міста Охтирка, є загиблі.

Про це 14 березня повідомив міський голова Павло Кузьменко.

"У місті Охтирка вночі сьогодні було авіабомбардування, ціллю якого були житлові будинки приватного сектору, де загинуло щонайменше троє цивільних людей. Інших ще поки ще не знайшли", - сказав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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